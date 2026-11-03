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Sanluri.
04 novembre 2026 alle 00:31

Festa di Unità nazionale e forze armate, cerimonia con lo storico tricolore del ’18 

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Nel castello di Sanluri è custodito il tricolore della vittoria dell’Italia che sventolò sulla torre di San Giusto a Trieste il 3 novembre 1918, simbolo della storia nazionale, la fine della Prima guerra mondiale. E oggi, Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, la città celebra la ricorrenza all’interno del monumento con le autorità, civili, militari e religiose, le associazioni e gli studenti.

«È un vanto», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «possedere la bandiera che rappresenta una tappa del percorso dell’Unità d’Italia, Sanluri ha il privilegio e la responsabilità di custodirla». Appuntamento alle 9.45 nel piazzale della chiesa di San Lorenzo, alle 10 la messa in suffragio dei Caduti. La cerimonia si sposta poi alla corte del Castello con il saluto del sindaco, gli onori alla bandiera, la lettura del bollettino della Vittoria, il ricordo dei Caduti e dei sanluresi decorati. Interventi sulla guerra e riflessioni degli studenti.

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