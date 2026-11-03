Festa di San Leonardo nel segno della fede 

Messe e processione solenni per la festa di San Leonardo, che torna nel fine settimana con i riti dedicati prettamente all’ambito religioso, nella sua datazione novembrina consueta, a differenza degli appuntamenti civili e di spettacolo che, per ragioni climatiche, si tengono da qualche anno nel mese di giugno. Un appuntamento di fede, preghiera e tradizioni.

Le celebrazioni in onore del patrono di Serramanna sono in calendario per venerdì, quando nella parrocchiale di San Leonardo il parroco don Giuseppe Pes presiederà la messa delle 10 in onore del santo, mentre nel pomeriggio sono previste le confessioni e la recita del rosario, rispettivamente alle 15,30 e alle 16,30. A seguire, la messa solenne e l’omelia celebrata da don Leonardo Piras, precede la processione nelle vie e piazze cittadine: piazza del Popolo, via Roma, via Risorgimento, via Serra, via delle Rimembranze, viale Sant’Ignazio, piazza Matteotti, via Roma e piazza Martiri. Il parroco don Pes e il comitato invitano la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni e al corteo religioso, e «i residenti nell’itinerario ad addobbare a festa le strade con fiori e striscioni».

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