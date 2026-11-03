Festa dell’unità nazionale e delle forze armate 

Oggi e domani Domusnovas celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Si comincia alle 17.30 con la messa celebrata da don Scibilia poi la parata verso il monumento ai caduti di tutte le guerre del parco Scarzella alla presenza dei carabinieri della stazione locale e della banda musicale Pietro Mascagni. Giovedì alle 9.30 autorità civili, militari e religiose, associazioni e scuole partiranno in parata da piazza Matteotti verso il monumento dove verrà eseguito il solenne Alzabandiera. Alle 10.30 breve corteo e deposizione di una corona d’alloro nel monumento ai Caduti di Nassiriya dell’omonima piazza. Spazio poi all’esibizione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza ed alla visita ai mezzi civili e militari. «Saranno presenti - dice la sindaca Isangela Mascia - carabinieri di Domusnovas, Guardia di Finanza di Iglesias, Aeronautica, Esercito e il Corpo Forestale di Iglesias».

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