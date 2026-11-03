SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Domusnovas.
04 novembre 2026 alle 00:31

Festa dell’unità nazionale e delle forze armate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi e domani Domusnovas celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Si comincia alle 17.30 con la messa celebrata da don Scibilia poi la parata verso il monumento ai caduti di tutte le guerre del parco Scarzella alla presenza dei carabinieri della stazione locale e della banda musicale Pietro Mascagni. Giovedì alle 9.30 autorità civili, militari e religiose, associazioni e scuole partiranno in parata da piazza Matteotti verso il monumento dove verrà eseguito il solenne Alzabandiera. Alle 10.30 breve corteo e deposizione di una corona d’alloro nel monumento ai Caduti di Nassiriya dell’omonima piazza. Spazio poi all’esibizione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza ed alla visita ai mezzi civili e militari. «Saranno presenti - dice la sindaca Isangela Mascia - carabinieri di Domusnovas, Guardia di Finanza di Iglesias, Aeronautica, Esercito e il Corpo Forestale di Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano