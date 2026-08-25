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26 agosto 2026 alle 00:41

Festa del Rimedio, scattano i divieti sul ponte 

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Quasi un mese di pazienza per gli automobilisti che attraversano il ponte sul Tirso. Le limitazioni legate ai festeggiamenti per la Madonna del Rimedio sono pronte e, tra pellegrinaggi, processioni e novene, la viabilità sulla Provinciale 54 bis dovrà fare i conti con una lunga parentesi di modifiche. L’ordinanza è valida fino al 21 settembre. A breve sarà chiusa la corsia di marcia sul lato destro della carreggiata, mentre le auto continueranno a viaggiare sulla sinistra, scatteranno anche il divieto di sorpasso e il limite di 30 chilometri orari. Una corsia in meno per lasciare più spazio ai fedeli che ogni anno rinnovano la propria devozione alla Madonna del Rimedio. Il programma della festa è già iniziato, ma il movimento è destinato ad aumentare da sabato quando prenderà il via la novena. Il cuore delle celebrazioni sarà il 7 e l’8 settembre, ma il pellegrinaggio al Rimedio non si esaurirà con la festa: dal 10 al 18 è prevista la seconda novena.

Ieri mattina, intanto, le prime code si sono registrate dall’altra parte del ponte. Per consentire agli operai della Provincia di tagliare i rami secchi di alcune palme tra una rampa e l’altra, è stato chiuso temporaneamente il cavalcavia in uscita da Oristano, verso il Rimedio. Le auto sono state deviate e il risultato, inevitabile, sono stati rallentamenti e code. ( m. g. )

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