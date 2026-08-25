Festa del Rimedio, scattano i divieti sul ponte 

Quasi un mese di pazienza per gli automobilisti che attraversano il ponte sul Tirso. Le limitazioni legate ai festeggiamenti per la Madonna del Rimedio sono pronte e, tra pellegrinaggi, processioni e novene, la viabilità sulla Provinciale 54 bis dovrà fare i conti con una lunga parentesi di modifiche. L’ordinanza è valida fino al 21 settembre. A breve sarà chiusa la corsia di marcia sul lato destro della carreggiata, mentre le auto continueranno a viaggiare sulla sinistra, scatteranno anche il divieto di sorpasso e il limite di 30 chilometri orari. Una corsia in meno per lasciare più spazio ai fedeli che ogni anno rinnovano la propria devozione alla Madonna del Rimedio. Il programma della festa è già iniziato, ma il movimento è destinato ad aumentare da sabato quando prenderà il via la novena. Il cuore delle celebrazioni sarà il 7 e l’8 settembre, ma il pellegrinaggio al Rimedio non si esaurirà con la festa: dal 10 al 18 è prevista la seconda novena.

Ieri mattina, intanto, le prime code si sono registrate dall’altra parte del ponte. Per consentire agli operai della Provincia di tagliare i rami secchi di alcune palme tra una rampa e l’altra, è stato chiuso temporaneamente il cavalcavia in uscita da Oristano, verso il Rimedio. Le auto sono state deviate e il risultato, inevitabile, sono stati rallentamenti e code. ( m. g. )

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