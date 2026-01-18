Ferrini e Iglesias in bianco 

Ferrini Cagliari 0

Iglesias 0

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Boi, Corona, Zedda, Piras, Corda, Melis (44’ st Rinino), Arisci (25’ st Tiesse), Vinci, Pedro, Piroddi (25’ st Argiolas). In panchina Celli, Manca, Capitta, Serra, Lecca, Arangino. Allenatore Mura (Manunza squalificato).

Iglesias (4-3-3) : Daga, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi, Cancilieri (12’ st Alvarenga), Frau (37’ st Erbini), Salvi, E. Piras (22’ st A. Piras), Capellino. In Panchina Slavica, Mancini, Leroux, Tiddia, Corrias, Piga. Allenatore Murru.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Note : ammoniti Corona, Boi, E. Piras, Abbruzzi, Crivellaro.

Al Polese, Ferrini e Iglesias non si fanno male. Partono bene i padroni di casa, che dopo appena due minuti sfiorano il vantaggio: grande giocata di Arisci sulla fascia destra, cross in area per Piroddi che controlla e calcia ma trova la riposta corta di Daga, Pedro si fionda sulla respinta ma conclude debolmente e Arzu salva sulla linea di porta. Un minuto più tardi è l’Iglesias a sprecare una ghiotta occasione con Cancilieri che manca il pallone all’altezza del dischetto. Al 22’ gli ospiti recuperano palla sulla trequarti offensiva e Frau va alla conclusione ma Arrus si distende in tuffo e respinge. Sul ribaltamento di fronte è Vinci a tentare il tiro dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta.

La Ferrini mantiene il controllo del gioco e costruisce diverse occasioni ma non riesce a sbloccare il risultato a causa di qualche imprecisione negli ultimi metri e dell’attenta fase difensiva dell’Iglesias.

Il secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia, con la Ferrini costantemente propositiva. Al 59’ i cagliaritani sciupano una clamorosa occasione da gol: Melis serve Arisci sulla corsia laterale, cross basso per Piroddi che da solo, all’altezza del dischetto, calcia alto. Al 20’ i padroni di casa vanno ancora vicini al vantaggio con un potente tiro da fuori area di Vinci sul quale Daga si supera con una splendida parata. La pressione della Ferrini continua e al 35’ arriva un calcio di punizione da posizione invitante: Corda crossa per la testa di Corona che indirizza verso l’incrocio ma trova un Daga in giornata di grazia che compie un autentico miracolo.

Nel finale l’Iglesias prova a farsi vedere in avanti con due conclusioni di Arzu e Capellino, entrambe innocue per Arrus. La Ferrini porta a casa un punto che la mantiene a tre lunghezze dalla zona playout, mentre l’Iglesias resta a soli quattro punti dalla vetta.

