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HOCKEY PRATO.
21 giugno 2026 alle 00:41

Ferrini, chiusura con un successo 

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La serie A Élite maschile di hockey su prato è giunta ai saluti. Ultima giornata con vittoria per la Ferrini, 4-2 al Valchisone. La squadra di Zuddas conclude al sesto posto con uno sprint finale (tre vittorie) che l’ha messa al sicuro dopo una falsa partenza. Al vantaggio iniziale piemontese rispondono Edris con una doppietta, Mucci e Sulanas.

Sul campo del Brà, neocampione d’Italia, l’Amsicora è stata battuta 5-3 e termina al quinto posto. Partita aperta sino al riposo, Amsicora sotto 2-1 con pari provvisorio di Atzori. Il Brà scappa, prima Atzori (13 reti, tra i migliori marcatori del campionato), poi Carta su rigore accorciano ma non basta. ( m.c. )

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