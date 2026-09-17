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Sarroch.
18 settembre 2026 alle 00:22

Fede e tradizione, al via oggi le celebrazioni per la patrona 

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Quattro giornate di riti religiosi, musica, sport, spettacolo e tradizione. Comincia oggi la festa di Santa Vittoria, patrona del paese, con un programma che sino a lunedì coinvolgerà la comunità.La festa è organizzata dal comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria e dalla parrocchia.Il programma religioso prenderà il via oggi con il primo giorno del Triduo nella chiesa antica: alle 18 l’esposizione del Santissimo Sacramento, santa messa alle 19 presieduta da don Valter Cabula. Domani e domenica proseguiranno le celebrazioni, fino alla giornata di lunedì, festa di Santa Vittoria Vergine Martire. Alle 18, messa solenne presieduta da don Lorenzo Vacca, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese con il simulacro della Santa.Ricco anche il programma civile in Piazza Mercato. Si parte oggi con la mostra mercato e una serata di animazione e balli. Domani spazio al Motor Day, allo stuntman show e alla musica, domenica lo sport con “Vittoria nello sport”, rassegna dedicata alle società e agli atleti del territorio, prima del concerto di EroCaddeo.Lunedì, giornata conclusiva dedicata ai più piccoli con l’animazione, alla presentazione della Serie A3 Sarlux Volley Sarroch e all’estrazione della lotteria. Alle 22, cabaret con Sergio Sgrilli. ( i.m. )

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