Fasce parafuoco nel monte, ci pensano i militari della Sassari 

Da qualche giorno mezzi e uomini del Quinto Genio Guastatori della Brigata Sassari realizzano a Macomer oltre 15 chilometri di fasce parafuoco, larghe 20 metri, sul monte Sant’Antonio, per ridurre i rischi di propagazione degli incendi e salvaguardare patrimonio boschivo e pubblica incolumità. Appuntamento annuale per i guastatori della Brigata Sassari, nel quadro di una consolidata sinergia con il Comune. La convenzione è stata firmata nei giorni scorsi tra il comandante del Quinto Genio, il colonnello Vito Morra, e l’assessore all’Ambiente, Toto Listo. «Anche quest’anno siamo riusciti ad avere una collaborazione col Quinto Reggimento, che ringraziamo per quanto fanno per tutelare il patrimonio forestale e boschivo - dice Listo - investendo maggiori somme rispetto al passato. Le fasce saranno soprattutto nella zona di Frida, sul versante di Scano Montiferro, da anni abbandonata». (f. o.)

