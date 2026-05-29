Famiglie evacuate per il fuoco 

Le fiamme sono partite veloci da un terreno privato incolto, costringendo i soccorsi a far evacuare dallo loro abitazione due famiglie con due persone disabili: paura ieri mattina nella zona di Punta Pala de Ammettiu, nelle campagne di Domus De Maria, dove il fuoco ha tenuto impegnate le squadre di soccorso per più di un’ora. L’incendio, innescato secondo gli investigatori dal tentativo del proprietario dell’area di bruciare alcune sterpaglie, ha bruciato circa un ettaro di stoppie e macchia mediterranea senza fortunatamente raggiungere abitazioni. Imponente il dispiegamento di forze che hanno tentato di arginare il rogo prima che si facesse largo nell’aperta campagna: mentre dall’alto operava un elicottero giunto dalla base del Corpo forestale di Villasalto, a terra lavoravano gli uomini della stazione forestale di Teulada, il personale dell’ente foreste e i pompieri. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno garantito la sicurezza della viabilità.

La prima preoccupazione delle squadre è stata mettere in sicurezza i residenti che, in caso di emergenza, non avrebbero potuto allontanarsi da soli dall’abitazione. Due persone disabili hanno dovuto lasciare l’abitazione: una, incapace di deambulare, è stata portata al sicuro con un’ambulanza. È intervenuta anche la sindaca Concetta Spada, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dei residenti. Pochi dubbi sull’origine colposa dell’incendio, che sarebbe partito accidentalmente da un terreno incolto dove qualcuno - contrariamente alle disposizione regionali che vietano gli abbruciamenti in questo periodo dell’anno - stava cercando di eliminare le sterpaglie con l’ausilio del fuoco.

Nel pomeriggio il Corpo forestale è dovuto intervenire anche a San Sperate, in località “Is Tramatzus”, per un altro incendio su alcune aree agricole. È stato necessario il supporto di un elicottero partito dalla base di Villasalto, mentre a terra coordinava le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della stazione forestale di Dolianova.

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