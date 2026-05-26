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27 maggio 2026 alle 00:23

Famiglie d’appoggio, l’incontro 

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«Le famiglie d’appoggio rappresentano un esempio importante di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità. Attraverso piccoli gesti di sostegno reciproco si possono creare reti preziose capaci di accompagnare e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore bisogno», queste le parole dell’assessora comunale ai Servizi sociali Giulia Murgia in vista dell’appuntamento dedicato proprio alle famiglie d’appoggio. «Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore della partecipazione e della vicinanza tra persone e vogliamo promuovere occasioni di incontro e conoscenza su esperienze che rafforzano il tessuto sociale della nostra città». l’incontro, organizzato dall’assessorato in collaborazione con il Centro per le famiglie, l’affido e le adozioni del Plus di Oristano si svolgerà venerdì 5 giugno, alle 18, alla Ludoteca Torangius di via Kennedy.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su una forma concreta di solidarietà familiare capace di rafforzare le reti di sostegno tra famiglie e offrire supporto nei momenti di difficoltà quotidiana.arà attivato uno spazio gioco dedicato ai più piccoli, curato dagli educatori della coop sociale Koinos.

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