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Bidonì, Ula Tirso.
30 ottobre 2026 alle 00:13

«Falsi carabinieri o venditori: attenzione alle truffe» 

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Allarme truffe nel Barigadu. A lanciare l’allerta sono stati gli amministratori comunali di Ula Tirso e Bidonì.

Ad Ula Tirso «è stata segnalata la presenza di una persona sospetta che si aggira per le vie del paese. L’individuo propone la vendita di oggetti e insiste per poter entrare all’interno delle abitazioni. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione per prevenire raggiri, truffe o potenziali truffe», recita l’avviso diffuso dall’Amministrazione comunale che invita i cittadini a contattare subito le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette.

Sul sito internet del Comune di Bidonì è stato ugualmente pubblicato un altro avviso: «Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ai tentativi di truffa posti in essere da persone che si presentano o si qualificano, telefonicamente o di persona, come appartenenti alle Forze dell'ordine. I truffatori possono utilizzare nomi, qualifiche e modalità di comunicazione tali da apparire credibili, facendo leva sulla preoccupazione e sull'urgenza per indurre la vittima a consegnare denaro, gioielli o altri beni, oppure a fornire dati personali, bancari o codici di sicurezza». Quindi i consigli pratici su come comportarsi.

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