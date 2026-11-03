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Il punto.
04 novembre 2026 alle 00:29

Fadera sicuramente out per sabato 

Si è allenato a parte Nzola per un affaticamento, ma spera di recuperare 

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Sicuramente out per la gara di sabato con il Frosinone, cercherà poi di sfruttare la sosta per provare a recuperare. E se non sarà per la sfida col Como (sua ex squadra e tuttora proprietaria del cartellino), sarà per quella successiva con il Milan. Molto dipenderà da come risponderà alle terapie. Gli esami ai quali si è sottoposto ieri l’esterno del Cagliari Fadera hanno, infatti, evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il gambiano era uscito dal campo domenica all’Olimpico dopo solo mezz’ora e dopo aver sfornato, peraltro, l’assist per il gol del provvisorio vantaggio rossoblù segnato da Nzola.

Ai box

E lo stesso attaccante angolano (sostituito, guarda caso, nell’intervallo contro la Lazio) si è allenato a parte ieri pomeriggio alla ripresa della preparazione, al Crai Sport Center di Assemini, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da Pisacane. Nzola ha accusato un affaticamento alla coscia destra che spera di risolvere entro la rifinitura di venerdì mattina. Ha svolto un lavoro personalizzato, comunque in campo, anche Gagliardini che sta smaltendo una distorsione alla caviglia destra che si trascina dalla scorsa settimana.

Gli infortunati

Prosegue, intanto, il suo piano di recupero dalla rottura del crociato Idrissi, nella speranza di cominciare ad allenarsi assieme al gruppo entro la fine di novembre approfittando, pure lui, della sosta per le Nazionali. Crociato fatale anche per Felici, impegnato ancora, però, con la fase riabilitativa nella Capitale (domenica era in tribuna all’Olimpico per vedere Lazio-Cagliari dopo aver salutato i compagni prima del fischio d’inizio). Tutti gli altri si sono allenati regolarmente e continueranno a farlo nella seduta di oggi, fissata al mattino.

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