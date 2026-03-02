Facilitazione digitale, servizio al via 

A Iglesias prende il via il servizio di facilitazione digitale finanziato dal Pnrr, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica amministrazione. Lo sportello sarà operativo da domani e per un anno (per adesso) al piano terra del centro direzionale.

«È un finanziamento completamente dedicato alla nostra popolazione – spiega il vicesindaco Francesco Melis – e nasce per colmare il gap che oggi rende difficile l’accesso ai servizi digitali. Offriremo supporto gratuito per Cie, Spid, Fascicolo sanitario elettronico, Pec e principali piattaforme pubbliche». Il progetto punta soprattutto sull’autonomia degli utenti. «Il nostro obiettivo – sottolinea Giacomo Cadoni, amministratore della Li.Ca.Group – è insegnare alle persone a utilizzare gli strumenti che già possiedono, come smartphone e tablet. Non faremo le operazioni al posto loro, ma li accompagneremo passo dopo passo affinché diventino indipendenti». Per il sindaco Mauro Usai si tratta di un passaggio decisivo: «Abbiamo investito molto nelle infrastrutture digitali – dice -, ma ora dobbiamo garantire l’accessibilità reale ai servizi. È un progetto semplice ma concreto, che ci permetterà di ridurre il divario digitale e offrire pari opportunità a tutta la comunità».

