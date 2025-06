Faccia a faccia Pisacane-Angelozzi 

Ieri sera a Napoli, in un hotel del lungomare, è andato in scena il primo colloquio “face to face” fra il neo allenatore del Cagliari e il possibile, futuro direttore sportivo del club rossoblù. Fabio Pisacane ha ricevuto nella sua città la visita di Guido Angelozzi che - come anticipato da L’Unione Sarda alcuni giorni fa – potrebbe essere il successore di Nereo Bonato. Un incontro durato diverse ore, nel corso del quale si è discusso di tutto relativamente alla squadra, alle possibili operazioni di mercato e sulla gestione dell’organico. Angelozzi, 70 anni, con una lunga carriera prima da calciatore poi da direttore sportivo, da quattro stagioni cura la direzione sportiva del Frosinone ed è molto legato al patron giallorosso Maurizio Stirpe. Negli ultimi giorni, al navigato manager sarebbero arrivate altre due offerte da altrettanti club di Serie A, ma risulta che in questo momento solo un’esperienza a Cagliari sarebbe l’unica alternativa alla prosecuzione del rapporto col Frosinone. Nei prossimi giorni Pisacane e Angelozzi si rivedranno probabilmente a Roma. (e.p.)

