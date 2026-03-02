VaiOnline
Macomer.
03 marzo 2026 alle 00:05

Eventi sportivi da tutto esaurito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato un fine settimana intenso con una grande manifestazione sportiva, che ha riproposto la centralità di Macomer e i buoni impianti sportivi, sui quali si sta investendo tanto. L’evento ha avuto ricadute economiche importanti. Organizzato dal comitato regionale del settore judo e con il Judo Club di Macomer, da venerdì fino a domenica, nella grande palestra di Scalarba, si è svolto uno stage, con la partecipazione di 230 atleti e la direzione tecnica del maestro di fama internazionale, quale il giapponese Go Tsunoda. Nel mezzo anche il primo modulo del corso di aggiornamento degli insegnanti tecnici, con circa 200 tra allenatori, istruttori e maestri della Sardegna. «Grazie alla sua centralità, Macomer si sta ritagliando un ruolo importante nel panorama regionale delle attività sportive - dice Federico Castori, assessore allo sport - abbiamo tante strutture da mettere a disposizione, per altre sono in corso dei lavori. Un’attività importante perché ce lo chiede l’intera comunità sportiva regionale. È una ricaduta sul tessuto economico. In tre giorni hanno lavorato intensamente bar, ristoranti, alberghi e b&b. Puntiamo molto per far riprendere la centralità di Macomer, non solo nell’ambito sportivo».

Il comitato regionale Sardegna del judo, presieduto da Claudio Camba, ha riconosciuto nella struttura di Macomer il luogo più idoneo per tali manifestazioni, per la posizione geografica e le dimensioni che consentono una capienza importante. Con l’associazione del Marghine c’è la giusta sinergia per realizzare il centro tecnico regionale per allenamenti e stage. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 