Evasione fiscale, indagini più rapide  

Indagini tempestive e accertamenti tributari immediati con la possibilità di recuperare le risorse erariali in tempi rapidi. Sono le finalità del protocollo d’intesa firmato, in Procura, dal procuratore capo Rodolfo Maria Sabelli, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Massimo Cardone, e il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Marcello Maxia.

Un accordo, come hanno evidenziato, per «rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale e i reati tributari». Sarà consolidato il raccordo tra l’amministrazione finanziaria e l’autorità giudiziaria, per consentire, in caso di frode fiscale, lo sviluppo di azioni condivise per il recupero delle imposte evase, anche attraverso l’applicazione di misure cautelari su beni mobili e immobili per un importo equivalente alla somma delle imposte evase.

