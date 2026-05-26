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27 maggio 2026 alle 00:21

Europeo Opel, l’Italia si affiderà a Ledda 

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Una nuova avvincente sfida per Valentino Ledda, diciannovenne pilota di Burgos appena scelto da Opel - marchio tedesco del Gruppo Stellantis - per rappresentare l’Italia nel Campionato Adac Opel Gse Rally Cup. Sette round europei, da affrontare al volante della nuova Opel Mokka Gse Rally, vettura elettrica (281 cavalli, 345 Nm di coppia) che condividerà con Claudio Mele, navigatore di La Caletta con cui Ledda ha un feeling innato e ineguagliabile.

Il giovane talento sardo ha avuto appena il tempo di rientrare dal Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026, 2º round dell’Europeo Fia che disputa coi colori di Aci Team Italia (chiuso al 32º posto assoluto, 30º Erc, 9º Erc4 e 9º classe Rc4), prima di volare a Milano per la presentazione ufficiale di ieri, scritta e diretta da Opel Italia. Ed è solo l’inizio, perché sabato e domenica il nuovo equipaggio ufficiale Opel debutterà sulla Mokka al Rally Ele di Eindhoven. Il calendario dell’Europeo elettrico proseguirà poi in Francia (13/14 giugno, Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer), Austria (17/18 luglio Rallye Weiz), Germania (14/15 agosto, Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel e 25/26 settembre, Rallye Stemweder Berg, Lübbecke), Italia (17/18 ottobre Rally di Sanremo) e Belgio (28/29 novembre, Spa Rally).

«Avremo tanti avversari fortissimi, ma cercheremo di non essere da meno: ci impegneremo al massimo, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare», ha promesso Ledda. «Si comincia subito, già questo weekend. A giugno sarò anche al Rally dell’Asinara, ma ancora non so con quale vettura».

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