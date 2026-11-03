Esperia, servono un giocatore e i tifosi 

La netta vittoria su Borgomanero ha riportato il bilancio in equilibrio: tre successi e altrettante sconfitte dopo sei turni di Serie B Interregionale. Un rendimento che l’Esperia Cagliari, però, vuole migliorare per candidarsi alla promozione in B Nazionale.

Il bilancio

Il dirigente Luigi Zucca esprime fiducia: «Abbiamo affrontato in trasferta tre delle migliori del girone. A Varese abbiamo perso di due punti una gara che potevamo vincere. Ci sono dettagli da sistemare, ma sono soddisfatto del livello tecnico espresso». Resta da completare l’organico, soprattutto nel ruolo di ala grande, rimasto scoperto dopo l’addio di Riccardo Carta, ingaggiato in estate e poi lasciato partire per dubbi sulle sue condizioni fisiche. «Un rinforzo serve, ma dobbiamo capire se avremo le risorse. Molto dipenderà da nuovi sponsor e dal sostegno delle istituzioni, anche alla luce della riduzione dei contributi regionali».

Le prospettive

Domenica l’Esperia sarà a Cermenate, poi farà visita a Saronno prima di ospitare il 7 Laghi. Tre impegni non impossibili, almeno sulla carta. «Senza mettere pressione alla squadra, un filotto di vittorie potrebbe darci una grossa mano», osserva Zucca. Anche per riportare pubblico al PalaPirastu, meno affollato del solito nell’ultima uscita: «Le presenze e gli abbonamenti sono diminuiti, anche se gli incassi sono cresciuti. Il pubblico segue i risultati: dobbiamo coinvolgerlo con il gioco e rendere le partite occasioni di richiamo, pur con risorse limitate».



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