Erbacce e rifiuti, al via la pulizia del rio Is Cungiaus 

In questi giorni sono stati eseguiti gli interventi di pulizia e messa in sicurezza del rio Is Cungiaus. Le operazioni riguardano la rimozione della vegetazione e dei rifiuti, con l’obiettivo di prevenire incendi e contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

«L’intervento è relativo alla pulizia e alla messa in sicurezza del canale, sia dal punto di vista degli incendi che delle discariche abusive», conferma il consigliere comunale con delega di rappresentanza al Parco di Molentargius, Adriano Piludu. «Si tratta di un intervento programmato che viene effettuato nei mesi di giugno e novembre. Il canale poi sfocia nel Molentargius e, di conseguenza, deve essere sempre sotto controllo».

L’azione inoltre, si inserisce in un più ampio programma. «L’intervento - continua Piludu - va di pari passo con il progetto del Parco Lineare, che è già iniziato del ponte di via Mandas. La nuova opera rispetterà la messa in sicurezza del canale e avrà grandi risvolti sulla bellezza della città».



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