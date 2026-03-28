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Villanova.
29 marzo 2026 alle 00:26

Ennesimo furto su un’auto, 29enne finisce nuovamente in manette 

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È stato nuovamente arrestato per un nuovo furto all’interno di un’auto. Amine Zanoune, 29enne algerino già noto alle forze dell’ordine, è finito ancora in manette. Solo due settimane fa era stato fermato per lo stesso motivo dai carabinieri della stazione di Stampace. L’altra notte, secondo quanto ricostruito dai militari, è stato sorpreso in centro a rovistare all’interno di un veicolo dallo stesso proprietario, che ha immediatamente segnalato l’episodio al 112. Sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile, che con l’ausilio del personale della stazione di Villanova hanno rintracciato e messo in sicurezza il giovane. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di recuperare un orologio da polso, una pila elettrica, un telecomando per cancelli automatici e dei farmaci. Secondo l’accusa, sarebbero stati tutti presi poco prima dall’abitacolo della vettura. Il 14 marzo, secondo quanto riferito dai carabinieri, lo stesso 29enne era stato protagonista di due episodi simili: era stato inizialmente denunciato a piede libero per un furto su auto e per aver aggredito i militari durante l’identificazione. Poi, appena rimesso in libertà, era tornato immediatamente a colpire durante la stessa giornata, venendo sorpreso a svaligiare un furgone, finendo per la prima volta in arresto.

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