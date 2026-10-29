«Energia e mangimi, costi alle stelle» 

«Oggi siamo nelle condizioni di poter pubblicare, già nelle prossime ore, un bando che riconoscerà alle aziende agricole un contributo di 30 centesimi al litro di gasolio agevolato. Abbiamo saputo anticipare le difficoltà e costruire una risposta prima che la situazione diventasse emergenziale». Ha fatto recapitare a Orosei quelle parole che il mondo delle campagne attendeva. L’assessore regionale dell’Agricoltura, Francesco Agus, ha voluto rassicurare, sebbene fisicamente ieri non fosse in Baronia. Il congresso regionale di Copagri ha accolto la notizia con favore, in una giornata che ha portato alla conferma del presidente Giuseppe Patteri.

Caos

Il mondo agricolo isolano è in fermento. Caro-carburante ma non solo: le criticità accomunano. «Oggi lavorare in campagna è difficilissimo», afferma Giorgio Carzedda, allevatore bittese e padre. «Ai miei figli non direi più di lavorare in azienda, se la situazione è questa: non conviene. In questi anni diciamo che si sta andando avanti per inerzia. Abbiamo fatto investimenti, ma mi pare che si stia perdendo quella sana passione per trascorrere le giornate così». Le ragioni le spiega Giuseppe Patteri, confermato presidente regionale dell’associazione di categoria: «I problemi sono numerosi. Questi i principali: i costi dell’energia sono aumentati in una maniera insopportabile; stesso discorso per i mangimi e le sementi. Quello che stiamo portando avanti è semplice: chiediamo alle istituzioni, regionali e nazionali, di essere più coraggiose nel disporre aiuti per i comparti, soprattutto per la zootecnia ma direi per tutta l’agricoltura sarda».

Pac

Il presidente nazionale di Copagri, Tommaso Battista, rivolge lo sguardo del mondo agricolo a Bruxelles. «In queste settimane, e nei prossimi mesi, si definirà quella che sarà la prossima Pac (Politica agricola comune, ndr )», spiega Battista. Poi aggiunge: «Vogliamo che sia un supporto per sostenere e promuovere le eccellenze che vengono prodotte dall’agricoltura italiana». La governatrice Alessandra Todde, presente a Orosei, ha precisato: «La Sardegna ha disposto il più consistente intervento regionale italiano contro il caro-gasolio agricolo (25 milioni di euro, ndr )». Dal congresso Copagri la presidente della Regione ha sottolineato anche l’attenzione della Giunta sugli effetti della siccità. «Complessivamente sono stati destinati oltre 200 milioni di euro agli interventi sul sistema idrico e altri stanziamenti sono previsti in finanziaria. L’efficientamento della rete irrigua deve diventare una priorità strutturale. Non basta avere acqua negli invasi se poi non riusciamo a portarla nei campi».

RIPRODUZIONE RISERVATA