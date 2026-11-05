SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
06 novembre 2026 alle 00:24

Emergenza discariche, scontro politico 

La minoranza: «Controlli inefficaci». L’assessore: «Speculazioni elettorali» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le campagne di Selargius trasformate in discariche a cielo aperto. Strade agricole piene di rifiuti, roghi e fumi tossici. Uno scenario che innesca lo scontro politico tra minoranza e maggioranza.

La polemica

Ad accendere la miccia è il gruppo consiliare degli Autonomisti sardi, con i consiglieri Alberto Cappai e Paola Maccioni, con un post-denuncia su Facebook. «La situazione a Selargius ha superato ogni limite di decenza – attaccano –. Accanto alla piaga della speculazione energetica, che minaccia e devasta il nostro territorio, si consuma quotidianamente un altro dramma alla luce del sole: l’invasione delle discariche abusive e i conseguenti fumi tossici che da anni appestano l’aria e avvelenano i cittadini». Secondo gli Autonomisti, basta una passeggiata domenicale nei pressi di via Venezia per toccare con mano il degrado: «Strade trasformate in veri e propri immondezzai». E il fallimento, per loro, è ancora più grave se si guardano i conti: «A fronte di ingenti spese in bilancio per migliaia di euro destinate a impianti di videosorveglianza e fototrappole, il controllo del territorio è totalmente inesistente. È il simbolo dell’incapacità e della mala gestione».

La difesa

La replica dell’assessore all’Ambiente Giuliano Palmieri non si è fatta attendere. «Rassicuriamo i colleghi Autonomisti: la piaga delle discariche sta a cuore a noi quanto a loro, ma cerchiamo di contrastarla con i fatti», esordisce. Poi la stoccata: «Sembrano non perdere occasione per fare campagna elettorale in anticipo. È pretestuoso accusare l’amministrazione di fallimento perché esistono incivili che gettano i rifiuti dove capita, succede purtroppo in ogni Comune». E rivendica il lavoro fatto: «Abbiamo stanziato risorse, effettuato bonifiche, intensificato i controlli e le sanzioni, incrementato la videosorveglianza e monitorato costantemente i vari siti. E questo non è esattamente l’immobilismo di cui ci accusano».

Nuove misure

L’assessore annuncia anche le prossime mosse: «A breve partirà il nuovo accordo quadro per la rimozione dei rifiuti abbandonati e si sta procedendo con altre iniziative anche attraverso il potenziamento della compagnia barracellare». Infine il contrattacco: «Le polemiche fini a se stesse non solo non risolvono il problema ma fomentano inutilmente gli animi: la vergogna sono gli incivili, non un’amministrazione che continua a fare tutto il possibile». In mezzo alla polemica i cittadini di Selargius, che chiedono aria pulita e campagne libere dai rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia