VaiOnline
San Francesco.
25 febbraio 2026 alle 01:03

Ematologia luogo di formazione per un medico palestinese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È arrivato dalla tormentata Cisgiordania a Nuoro per condividere un sogno: l’apertura del Centro trapianti all’Istishari Arab Hospital di Ramallah, struttura moderna, già pronta ad accogliere una sfida di altissimo livello. Mohand Abulihya, giovane e brillante medico palestinese, sotto la guida sapiente di Marco Murineddu, responsabile del settore citofluorimetria del laboratorio specialistico di Ematologia dell’ospedale San Francesco, sta completando la sua formazione. Studia la citofluorimetria e in particolare la conta delle cellule staminali emopoietiche, passo indispensabile per avviare i trapianti.

Il progetto, nato dall’intuizione di Soleterre, organizzazione non governativa italiana impegnata da anni nella cooperazione sanitaria, oltre a Ematologia e al Centro trapianti midollo osseo del San Francesco, diretto da Angelo Palmas, coinvolge altre due eccellenze italiane: l’Irccs San Gerardo di Monza e l’ospedale San Camillo di Roma. In una macchina organizzativa complessa, come quella che ha portato i sanitari palestinesi in Italia, si inserisce il grande contributo dell’Ematologia nuorese, in particolare del primario Angelo Palmas, che ha aderito con entusiasmo al progetto.

«Queste settimane di febbraio - spiega - costituiscono la prima fase di formazione e affiancamento nel laboratorio del reparto per trasmettere al collega le procedure operative. A maggio andrò a Ramallah con altri 4 colleghi dell’Irccs e del San Camillo per un’attività di formazione in loco. A settembre ci dovrebbero essere i primi prelievi di cellule staminali e a ottobre l’avvio dell’attività clinica vera e propria, con i primi trapianti». Un traguardo non da poco, considerato il contesto difficilissimo. In Palestina gli ospedali capaci di affrontare interventi complessi sono pochissimi e i pazienti devono recarsi all’estero, soprattutto in Giordania, con costi enormi per lo Stato (più di 300mila dollari a trapianto) e per le famiglie.

«Siamo orgogliosi di questa prestigiosa collaborazione - dice il dg dell’Asl Francesco Trotta - che consolida il posizionamento dell’Ematologia nuorese tra i centri di eccellenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 