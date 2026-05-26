Elezioni, i due candidati sostenuti dai veterani  

Nella scheda elettorale il primo simbolo sarà quello della lista “Insieme per Lunamatrona”, con Carla Melis (62 anni) candidata sindaca. Nel secondo spazio comparirà invece la lista “Uniti per il bene comune”, con Fabrizio Mancosu (59 anni) candidato sindaco. Melis e Mancosu sono in corsa per la fascia tricolore e, chiunque vincerà, sarà sindaco di Lunamatrona per la prima volta. Le due liste schierano anche candidati d’esperienza che in passato hanno già ricoperto la carica di primo cittadino. Con Melis c’è Alessandro Merici, sindaco nel 1995 a soli 31 anni e successivamente nel 2005 e nel 2015. Dall’altra parte Italo Carrucciu, alla guida del Comune nel 2010 e nell’ultima consiliatura. Saranno loro a garantire continuità ed esperienza. La stessa Melis vanta un’esperienza amministrativa di circa 25 anni.

Qualità della vita

La lista “Insieme per Lunamatrona” punta sul rafforzamento dei servizi di prossimità e sulla qualità della vita quotidiana: l’attivazione dell’asilo nido, un servizio stabile di accompagnamento per anziani e persone fragili, nuovi spazi per attività giovanili e associative, una migliore gestione degli spazi culturali e dei siti archeologici, interventi per il recupero del centro storico e delle abitazioni vuote. Attenzione alla scuola, agli impianti sportivi e alla creazione di strumenti di partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative.

Opere pubbliche

La lista “Uniti per il bene comune” crede maggiormente su opere pubbliche, sviluppo economico e sicurezza urbana. Nel programma la riqualificazione del parco giochi, la ristrutturazione del municipio e della chiesa parrocchiale, l’ampliamento del cimitero, la sistemazione dell’illuminazione pubblica e delle strade, la realizzazione di parcheggi e il completamento di opere già avviate. Inoltre teleassistenza, promozione del servizio civile, sostegno alle attività agricole e iniziative turistiche, culturali e sportive legate al territorio.

Le ragioni del voto

Perché i lunamatronesi dovrebbero votare voi? Melis: «I lunamatronesi conoscono bene il paese che abbiamo oggi e il percorso che l’ha portato sino a qui. Non promettiamo miracoli, ma un’amministrazione presente, capace di dare una direzione chiara al paese. Crediamo meriti più attenzione ai problemi reali, più rispetto per le persone e una visione capace di guardare avanti senza perdere ciò che siamo». Mancosu: «Il nostro gruppo è formato da persone che hanno a cuore lo sviluppo del paese. Tutti hanno le giuste competenze per realizzare questo progetto».

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