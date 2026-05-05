Elezioni, corsa a due per il Municipio 

Saranno due le liste in campo alle prossime elezioni amministrative a Gonnosfanadiga. Da una parte l’attuale sindaco Andrea Floris, dall’altra la consigliera Simonetta Zurru. Nei giorni scorsi sono state ufficialmente presentate le due squadre, che vedono al loro interno un mix di nomi già noti alla politica gonnese e nuovi candidati. La lista guidata dal sindaco uscente, “Gonnos in Su Coru 2.0”, si presenta nel segno della continuità amministrativa, con la presenza di alcuni componenti già in carica – tra cui Monia Casti, Raffaele Tomasi, Raffaele Pes, Roberto Uccheddu, Carlo Pisanu, Fabiana Crobu – affiancati da nuovi ingressi come Antonio Bardi, Federico Meloni, Gessica Meloni, Gianni Mandis, Giuseppe Medda, Ivana Pusceddu, Valeria Lecis, Emanuele Melis, Silvia Pintus.

Andrea Floris

«Abbiamo dimostrato di saper governare, anche in anni difficili come quelli della pandemia, e di saper trasformare il programma in realtà. Molto è stato fatto e molto resta da fare, noi diamo la garanzia di competenza, professionalità, esperienza, innovazione. La nostra lista ha competenze in tutti i campi perché non bisogna solo vincere le elezioni, ma soprattutto saper governare», dichiara Floris. Il primo cittadino sottolinea anche la presenza di giovani: «Abbiamo in lista ragazzi che si stanno affermando nello studio e nel lavoro, porteranno le istanze del mondo giovanile. perchè questo non è il momento dell’improvvisazione, ma della stabilità». Tra gli obiettivi indicati dal candidato sindaco, il proseguimento del programma avviato: «Vogliamo continuare il lavoro della prima legislatura, intervenire sul Puc, sui progetti per i giovani e il sociale, rilanciare Perda de Pibera anche con la collaborazione con la Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara, valorizzare i prodotti agroalimentari e sistemare il patrimonio comunale, in agenda anche il completamento dell’arredo urbano e il miglioramento della viabilità, urbana e rurale».

Simonetta Zurru

A guidare la seconda lista è invece Simonetta Zurru, consigliera uscente, che si propone come alternativa nel segno del rinnovamento ma anche della competenza maturata negli anni. «La nostra è una squadra che nasce dall’ascolto e dalla condivisione – afferma Zurru – composta da persone che hanno scelto di mettersi in gioco per dare un contributo concreto al paese. Non si tratta solo di candidarsi, ma di assumersi una responsabilità verso la comunità». La candidata sottolinea il valore del gruppo: «Abbiamo unito esperienze diverse, professionalità e sensibilità che rappresentano un punto di forza. Vogliamo costruire un’amministrazione aperta, capace di dialogare e di coinvolgere i cittadini nelle scelte importanti». I nomi presenti nella lista sono quelli di Antonello Pintus, Andrea Sanna, Andrea Lisci, Manuela Mandas, Anna Paolo Concas, Matteo Demontis, Alessia Marras, Marta Melis, Alessandro Mocci, Veronica Pinna, Elena Karol Sitzia, Alex Tomasi, Silvia Uccheddu, Vincenzo Zanda e l'uscente consigliere Andrea Sogus. «Crediamo in uno sviluppo sostenibile – dice Zurru –. Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete, soprattutto per i giovani, affinché possano restare o tornare a vivere e lavorare a Gonnosfanadiga».