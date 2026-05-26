Ufficializzato nel Consiglio comunale di ieri l passaggio di consegne tra il dimissionario Damiano Paolucci ed Efisio Perra, nuovo consigliere di minoranza. Una nomina accolta con il voto unanime dell’Aula. Perra, già in passato tra i banchi del consiglio comunale, ha aperto il suo intervento con i ringraziamenti rivolti all’assemblea e al consigliere uscente: «In primis ringrazio il Consiglio per aver votato all’unanimità. Ringrazio anche Damiano Paolucci per il lavoro svolto in questi anni».

Nel suo breve discorso di insediamento, il neo consigliere ha sottolineato la volontà di svolgere un ruolo costruttivo e collaborativo all’interno dell’assemblea. «Entro per lavorare nell’interesse della comunità. Sarò propositivo. L’auspicio è che ci sia il coinvolgimento del Consiglio comunale nell’azione amministrativa. Tutti ci siamo candidati per il bene della comunità», ha concluso Perra.

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