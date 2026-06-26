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Scuola.
27 giugno 2026 alle 00:13

Educazione e formazione inclusiva 

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Un intenso percorso di tre giorni interamente dedicato alla formazione gratuita per docenti, educatori e operatori del sociale. L'iniziativa, a cura di Efys e Cada die teatro, si inserisce nei progetti "La scuola che vorrei", e “Accresce” selezionati dall'impresa sociale Con i Bambini.Il Summer school ha offerto un’articolata panoramica su pratiche inclusive, narrazione e relazioni educative all'interno di contesti multiculturali. Il percorso formativo ha registrato una forte e sentita partecipazione da parte degli addetti ai lavori, i quali hanno potuto confrontarsi con formatori ed esperti di rilievo nazionale su tematiche di stringente attualità, quali il plurilinguismo, i meccanismi del pregiudizio invisibile e l'uso dello storytelling e dell'autobiografia come strumenti attivi per il contrasto della marginalità sociale. L’esperienza formativa ha toccato nodi cruciali non solo dal punto di vista metodologico, ma anche e soprattutto sul piano etico e consapevole delle professioni educative.

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