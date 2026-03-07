Educazione digitale e relazioni interpersonali: incontro con gli studenti delle scuole superiori  

Educazione alle relazioni interpersonali, al rispetto e alla conoscenza delle differenze, alle relazioni tra le diverse sensibilità. Ma anche consapevolezza sull’uso degli strumenti digitali, formazione di una autocoscienza di sé (autostima), utilizzo di un linguaggio inclusivo e antidiscriminatorio, analisi del linguaggio dei social. Questi, alcuni dei temi di cui si parlerà venerdì mattina in aula magna del seminario arcivescovile nell’ambito dell’incontro con gli studenti delle scuole superiori “L’8 marzo a scuola, l’8 marzo tutto l’anno” organizzato da Arcidiocesi di Cagliari e l’associazione Giulia Giornaliste, con il sostegno dell’Ucsi e dell’Università di Cagliari.

La tecnologia è un fattore che accompagna la quotidianità, la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali è un elemento essenziale per la crescita dei più giovani. La Rete è quindi fonte di informazione ma anche scenario ricco di insidie, nel quale l’educazione digitale gioca un ruolo cruciale. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Piero Comandini presidente Consiglio regionale, Francesco Feliziani direttore Usr, Chiara Cocco presidente Commissione Pari opportunità e Giuseppe Meloni presidente regionale Ordine dei giornalisti.

