Ecotessile, la vertenza si inasprisce 

La vicenda della Ecotessile, azienda che si occupava a Iglesias e non solo di raccogliere rifiuti tessili e riciclarli, approderà in tribunale per via di una denuncia-querela e, nel frattempo, i dipendenti accusano l'amministratore unico essersi reso irreperibile per circa un mese, salvo ricomparire nei giorni scorsi con una mail nella quale annunciava le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico.

La tensione

«Ecotessile ha sostenuto che l'azienda fosse destinata a essere acquisita da Ambiente Spa – dice Davide Littarru, uno dei dipendenti – e che il pagamento degli stipendi arretrati sarebbe spettato alla nuova società». Ma l’azienda napoletana chiamata in causa smentisce categoricamente. Attraverso il proprio legale, Ambiente Spa ha, infatti, precisato che «non vi è mai stata alcuna trattativa tra la società Ambiente Spa e la società Ecotessile Srl per l'acquisizione di quest'ultima. Pertanto, non esiste alcun titolo giuridico o fattuale per il quale i lavoratori possano richiedere alla società Ambiente S.p.a. il pagamento delle retribuzioni spettanti alla Ecotessile Srl». Non è tutto, sempre tramite il proprio legale Ambiente Spa annuncia di aver «presentato denuncia-querela all'autorità giudiziaria competente in relazione a tutte le comunicazioni ricevute aventi ad oggetto richieste di pagamento delle retribuzioni da parte dei dipendenti della Ecotessile Srl».

Dimissioni

Nel frattempo, l’amministratore unico Aniello Maddaloni ha inviato una mail ai dipendenti nella quale comunica le proprie dimissioni da amministratore unico, una decisione che i dipendenti contestano apertamente. «Quella per noi è carta straccia. - afferma Davide Littarru - Per dimettersi serve una procedura formale e la nomina di un nuovo amministratore. Non puoi semplicemente andartene e lasciare tutto così. Nella stessa comunicazione, oltre ad annunciare le proprie dimissioni, Maddaloni diffida formalmente il socio Ciro Cozzolino, rappresentante della Leon Clothing Srl — società che dall'ultima visura storica, prodotta alla fine di maggio, risulta da un anno proprietaria di Ecotessile Srl. — invitandolo a provvedere al pagamento delle spettanze dei lavoratori». Ma arriva una nuova smentita: «Noi non abbiamo mai gestito Ecotessile né dal punto di vista amministrativo né da quello lavorativo. – respinge Cozzolino - Abbiamo soltanto messo le nostre capacità economiche, ma oggi è Ecotessile ad avere un debito nei nostri confronti». Cozzolino precisa inoltre che la società starebbe svolgendo verifiche interne e non esclude iniziative giudiziarie: «Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso. Anche noi dobbiamo recuperare quanto ci spetta e ci muoveremo attraverso i nostri legali. Io voglio avere quello che devo avere, così come i lavoratori devono avere quello che gli spetta». Anche su quest'ultimo aspetto si è cercato di ottenere una replica da Aniello Maddaloni. Contattato telefonicamente, l'ormai ex amministratore di Ecotessile Srl non ha rilasciato dichiarazioni.

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