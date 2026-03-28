«Ecco la mia app per aiutare i pendolari» 

Dalla necessità di avere sempre gli orari dei pullman sotto controllo a un’applicazione per gli smartphone scaricata 200 mila volte, consultata tutti i giorni da migliaia di persone con picchi di settemila accessi durante il periodo estivo. L’autore è Luca Sanna, 27 anni, originario di Gonnesa da qualche anno residente a Monza che già da studente al tempo delle scuole superiori si è trovato alle prese con la difficoltà di barcamenarsi con gli orari dei mezzi di trasporto, indispensabili come sa bene ogni pendolare.

Il percorso

«Proprio avendo necessità di consultare spesso gli orari, mi sono reso conto che mancava uno strumento che contenesse tutti gli orari – racconta Luca Sanna – allora per l’esame di diploma, ho studiato all’istituto Minerario di Iglesias, indirizzo Informatico e Telecomunicazioni, nel 2017 ho preparato una tesina creando un sito web, “Arst-Finder”, in cui erano contenuti tutti gli orari degli autobus, metro e treni Arst della Sardegna. Si tratta di dati pubblici, pubblicati dalla Regione, accessibili a chiunque. Due anni dopo, nel 2019, ho voluto creare un’app che ha lo stesso nome del sito, ovvero “Arst Finder”, caricando lì tutti i dati pubblici. L’ho ideata per il sistema operativo dell'I Phone ma ora può essere utilizzata anche da Android». Dopo il diploma Luca comincia a lavorare come programmatore, la sua passione per l’informatica diventa un lavoro. L’app nata in sordina e senza una vera pubblicità comincia a crescere, macinando numeri importanti. «Non mi aspettavo niente del genere – ammette Luca Sanna – il sito e l’app sono nati pensando alle necessità dei pendolari, perché io in quel periodo ero un pendolare: mi servivano le informazioni sugli orari ma anche sapere se una determinata corsa fosse feriale o festiva. Proprio con questa esigenza ho programmato Arst-Finder che nel frattempo è stata scaricata circa 200 mila volte, ogni giorno è utilizzata per ricerche su tratte, orari e destinazioni varie. Nel 2025 ci sono state quasi tre milioni di ricerche, i picchi più alti si raggiungono nelle giornate estive: sono contento che possa essere utile a così tante persone, molti degli utilizzatori sono turisti».

Il futuro

Da qualche anno Luca vive e lavora in Lombardia ma il legame con la terra d’origine è sempre saldo, torna regolarmente a far visita ai suoi genitori. E, ovviamente, cura la sua creatura digitale, nata per una tesina e diventata molto più grande di quanto si sarebbe aspettato. Oltre alla possibilità di interrogare l’app su orari e collegamenti vari inserendo il luogo di partenza e la destinazione per pullman metro e treni, ora gli utenti di Arst Finder possono anche giocare a Shardana Road, un aggiornamento inserito di recente. «Gli utenti possono giocarci, magari mentre attendono il passaggio dei mezzi o durante il viaggio – dice Luca Sanna – bisogna condurre un pullman attraverso un tragitto lungo costa superando alcuni ostacoli, come ombrelloni, gabbiani, pecore. Per partecipare si possono scegliere gli user name con un doppio abbinamento di nomi che richiamano la Sardegna come ichnusa, cannonau, janas, mamuthones».

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