Ecco il Gallo: se tutto va bene torno fra un mese 

«Il rientro? Se tutto va bene, è previsto fra un mese». Andrea Belotti, al termine del match, su Dazn ha lasciato intendere di essere ormai sulla via del recupero. L’attaccante, fermo ai box da oltre cinque mesi per via del grave infortunio al ginocchio – lesione del legamento crociato – rimediato alla 5ª giornata di campionato contro l’Inter, vede sempre più vicino il suo ritorno in campo. Ieri il “Gallo” è stato al fianco della squadra e ha commentato la partita e il gol di Sebastiano Esposito del momentaneo pareggio. «Sapevamo dell’importanza della gara e le difficoltà che c’erano nell’affrontare un avversario così forte». Sulla rete di Esposito che ha interrotto un lungo digiuno. «È stata una gioia condivisa. Da tempo non riusciva a segnare. E sappiamo che, per un attaccante, il gol è vita. Penso possa dargli ulteriore fiducia». Resta, però, l’amaro in bocca per la sconfitta: «È un rammarico aver perso. Ma posso dire di essere orgoglioso dei miei compagni perché hanno fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta. Tutte le gare pesano, specie da marzo in avanti. E ogni punto va conquistato andando a lottare su ogni campo».

Un’arma in più

Il reccupero di Belotti potrebbe rappresentare un’arma in più per Pisacane in vista del rush finale per la conquista della salvezza. Le notizie che giungono dall’infermeria, come conferma lo stesso Belotti, lasciano ben sperare. «Sto bene», risponde in modo sicuro l’attaccante, «per fortuna il percorso sta procedendo per il meglio. Manca poco, siamo ormai alle battute finali. È sicuro che tornerò in questo campionato, se tutto va bene fra un mese». C’è la voglia di contribuire alla causa e magari lasciare il segno nel momento più importante della stagione: «Proverò a dare una mano in queste ultime partite che saranno importanti. Spero di rendere felici i tifosi il più presto possibile».

Le parole da ex

Il “Gallo” spende anche delle parole per la sua ex squadra, il Como, con cui ha disputato la prima parte della scorsa stagione, prima di approdare al Benfica nel gennaio 2025: «Avevo firmato per il Como perché mi aveva convinto il progetto», spiega Belotti, «c’era l’intenzione di voler crescere. E ci stanno riuscendo. È una società seria e si è migliorata giorno dopo giorno. È composta da uno staff preparato e da giocatori di livello. Quello che stanno facendo è frutto di un percorso che nasce da lontano e che è destinato a crescere».

