È un selargius impenetrabile 

Selargius 1

Sant’Elena 0

Selargius (4-3-3) : Galasso; Bandi-

nu, Palmas, Salis, Paolucci; Keita (47’ pt Saadi), Rinino, Melis (24’ st Partis); Saba (42’ st Cossu), Regi-

nato, Pisano (11’ st Ragucci). In panchina Congera, Mele, Palazzo, Vacca, Branchina. Allenatore Prastaro.

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna; Minerba, Cogoni (32’ st Pitzalis), Mancusi, Loi (21’ st Congia); R. Antinori (21’ st Boi), Delogu, Fredrich; Serrau (34’ st Tumatis), Ragatzu (23’ st Pulcrano), Mura. In panchina Giganti, Auriemma, Rotaru, Tocco. Allenatore A. Antinori.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Rete : pt 14’ Melis.

Note : espulso Palmas al 45’ pt. Ammoniti Bandinu, Cogoni, Salis, Minerba, Mura, Boi. Recupero 3’ pt-4’ st. Al 46’ pt Galasso ha parato un rigore a Ragatzu.

Selargius . Un tempo in inferiorità numerica, dopo aver anche concesso un rigore, ma alla fine il Selargius porta a casa una vittoria preziosissima. I granata debuttano con un 1-0 sul Sant’Elena, al quale non basta il forcing in tutta la ripresa per recuperare. L’eroe del pomeriggio è il portiere di casa Enrico Galasso, che ha parato un rigore a Ragatzu e compiuto altri interventi decisivi. Si è giocato a porte chiuse per l’inagibilità della tribuna: da tempo il Selargius convive con difficoltà riguardanti il campo.

A segno

Le prime occasioni le ha Fredrich al 2’ (tiro alto su punizione respinta) e al 4’ (sinistro fuori). Il Sant’Elena può passare al 14’: angolo al centro, la bella girata al volo di sinistro di Mancusi va sul palo. Passano pochi secondi e dal possibile gol ospite si arriva a quello di casa: Saba da destra va sul fondo e crossa sul secondo palo per il sinistro vincente di Melis. La risposta del Sant’Elena è affidata a Mura: al 22’ punizione alta. Mancusi al 33’ riceve al limite ma il suo destro è deviato. Poi la potenziale svolta: è il 45’, su cross da sinistra Ragatzu colpisce di testa e Palmas “para” sulla linea per evitare un gol fatto. Rigore e rosso inevitabili, ma dal dischetto Galasso ipnotizza proprio il suo ex compagno al Monastir e blocca.

Il forcing

Con l’uomo in più è il Sant’Elena a fare la partita. Al 5’ altro miracolo di Galasso sempre su tiro a botta sicura di Ragatzu, servito in area da Mura. Dopo 2’ il portiere granata toglie dall’incrocio una punizione di Delogu, sull’angolo Serrau tira fuori di poco. Al 10’ un diagonale di Mura attraversa tutta l’area piccola ed esce.

Dopo tanta sofferenza si rivede il Selargius con un sinistro alto dal limite di Reginato (18’). Ancora una parata di Galasso (31’) su colpo di testa di Cogoni. Nel finale una punizione di Mura sbatte sulla barriera e va fuori di poco, poi sfiora il pari Pulcrano. Il Selargius resiste e ha l’ultima palla: a recupero scaduto palo di Reginato.

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