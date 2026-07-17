È tornato Michele Vitali  Dinamo, rosa completa 

Sassari. Due fratelli giocatori la Dinamo li aveva avuti negli anni Ottanta (Sergio e Francesco Milia, Peppone e Luca Pirisi), e Novanta (Emanuele e Federico Rotondo). Ci sono stati anche padre (coach Meo) e figlio (Brian, giocatore) Sacchetti.

Ma mai era accaduto di avere un fratello allenatore e uno giocatore. Col rientro di Michele Vitali nel Banco guidato dal fratello maggiore Luca è stata soddisfatta anche questa poco usuale concomitanza. Tanto più che finora i due Vitali erano stati compagni di squadra di pari grado nella Virtus Bologna, a Brescia e in Nazionale. «Sarà curioso ritrovarci in ruoli diversi, ma la cosa che conta davvero è la voglia che abbiamo entrambi di fare bene. La Serie A2 è cambiata molto rispetto all'ultima volta che l'ho giocata e sono pronto a rimettermi in gioco».

Guardia ala di 196 cm, 35 anni a ottobre, Michele Vitali completa un roster ricco di esperienza e tra i più competitivi in A2. A Sassari sei stagioni fa vinse la Supercoppa Italiana e la squadra di Pozzecco era seconda prima dello stop per Covid. Nelle ultime quattro annate era a Reggio Emilia. «Ai tifosi voglio dire che ricordo perfettamente il loro calore e mi fece capire subito cosa significasse rappresentare la squadra di un'intera isola. È proprio quell'entusiasmo che spero di ritrovare. Sono davvero felice di essere tornato e arrivo con grandissime motivazioni».

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