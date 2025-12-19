È il giorno di Juve-Roma Spalletti: esame di maturità 

È il giorno di Juventus-Roma, una delle sfide più attese in Serie A a prescindere dalla classifica. Il fischio d’inizio alle 20.45. Alle 18, invece, l’altro anticipo della sedicesima giornata, tra Lazio e Cremonese.

Il big match

C’è grande fermento a Torino. Non è ancora riuscito a vincere due partite di fila in campionato alla guida della Juventus e Spalletti vuole farlo contro la Roma. Il motivo è doppio: significherebbe battere una diretta concorrente per la Champions, portandosi a un solo punto proprio dal quarto posto dei giallorossi, e anche mandare un segnale a chi sta lottando per lo scudetto, con Inter, Milan e Napoli impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. «Ci aspetta un esame di maturità, anzi quasi da università», dice il tecnico bianconero per presentare il big-match di stasera allo Stadium, «e mi sarebbe piaciuto affrontarlo senza defezioni, ma in ogni caso ci siamo allenati bene».

Dall’altra parte, scalpita Gasperini. «La Juve è una grandissima squadra, è forte e ha la possibilità di rinforzarsi con l'intenzione di giocare a massimi livelli, sempre per vincere», afferma il tecnico giallorosso. «La Roma ha quattro punti di vantaggio? «Siamo stati bravi, quindici partite sono una buona striscia sulla quale poter avere indicazioni. Non so se siamo tra le più forti, ma i ragazzi sono stati bravi in questo scorcio di campionato in quasi tutte le partite. Ce ne sono state poche in cui siamo stati deludenti. Questo gruppo ha motivazioni sempre forti».

