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22 giugno 2026 alle 00:33

due sconfitte in b1 e tre vittorie in b2 

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Due sconfitte in B1 e tre vittorie in B2. È il bottino delle squadre sarde negli spareggi di Serie B di tennis. Nei playout di B1 maschile, sconfitta casalinga per il Tc Porto Torres, 4-2 contro il Momy Sport Village. Le vittorie di Johannes Ingildsen e del danese in doppio con Tommaso Pace, tengono aperto il discorso salvezza, che si deciderà domenica a Rivalta di Torino.

Si stoppa l'avventura nei playoff di B1 femminile per la Torres, sconfitta 3-0 a Pistoia: le toscane saranno le avversarie del Tc Cagliari A nella doppia sfida-promozione.

Nei playoff di B2 maschile, il Poggio Forte Village a un passo dalla storica promozione: le vittorie di Manuel Mazzella, Massimiliano De Pasquale, Alessandro Conca e dei doppi Conca/Ludovico Sanna e Mazzella/De Pasquale valgono il 5-1 sul Ct Barletta. Domenica si vola in Puglia. Nei playout, colpaccio del Tc Cagliari, che vince 4-2 a Civitanova Marche, grazie ai successi di Bruno Pujol Navarro, Marco Furlanetto e dei doppi Furlanetto/Pujol Navarro e Diego Pinna/Alessio Balestrieri.

Nei playout di B2 femminile, il Ct Decimomannu supera 3-1 il Tennis Comunali con i punti firmati da Elena Barbulescu, Sara Farci e dal doppio Barbulescu/Camilla Monni. Domenica il ritorno a Vicenza.

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