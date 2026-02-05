Due sciatori “free” sepolti dalla valanga 

Bolzano. Due freerider hanno perso la vita durante un fuoripista su Punta Beltovo, sopra Solda, nella valle dello Stelvio. Secondo le informazioni che trapelavano ieri sono due turisti finlandesi. La slavina si è staccata su un pendio facilmente raggiungibile con gli impianti di risalita: gli scialpinisti preferiscono altri versanti della montagna, meno battuti. La valanga è stata notata solo quando i soccorritori sono stati allarmati, verso le 13.30, per una seconda slavina a poca distanza nei pressi del rifugio Madriccio, teatro di altri distacchi. Dall’elicottero hanno notato la valanga su Punta Beltovo e sorvolando la zona hanno notato una persona che scavava nella neve. Giunti sul posto sono stati informati dal sopravvissuto che i sui due amici erano sotto la neve. Con l’arva sono stati velocemente localizzati, ma quando sono stati recuperati - uno sotto 60 centimetri di neve, l’altro sotto un metro e mezzo - erano morti. Il compagno è stato ricoverato con ferite di media gravità.

