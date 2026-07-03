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Macomer.
04 luglio 2026 alle 00:35

Due nuovi treni operativi sulla linea per Nuoro 

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Sono finalmente arrivati a destinazione i due nuovi treni della Stadler, provenienti dalla Svizzera, che hanno attraversato la 131 e aspettato l’ok per entrare a Macomer. Ieri, nella tarda mattinata, i due grossi mezzi, caricati su appositi camion, hanno attraversato la via centrale con la sicurezza tecnica garantita dalla polizia locale, dalle forze dell’ordine e dal personale dell’Arst. All’altezza della stazione sono stati scaricati e sistemati sui binari. Si tratta di due moderni treni, diesel ed elettrici (nel prossimo futuro potranno funzionare anche con l’idrogeno), che entreranno in servizio sulla linea Macomer-Nuoro. Convogli progettati per le specifiche esigenze delle ferrovie a scartamento ridotto, che garantiscono elevate prestazioni e migliori standard di comfort per i passeggeri. Viene così mantenuto l’impegno assunto dall’Arst. L’introduzione di questi mezzi rappresenta il primo passo di un più ampio programma di investimento. L’Arst metterà subito in esercizio i nuovi veicoli, destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in esercizio e a modernizzare la flotta della linea. Intanto, come comunica Arst, proseguono le attività di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei sistemi tecnologici. (f. o.)

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