Due nuovi mezzi per sistemare le strade di campagna dissestate 

Un intervento concreto per la manutenzione delle strade di campagna, spesso in condizioni disastrose e con difficoltà di accesso ai terreni di residenti nelle case rurali e di allevatori e agricoltori. La situazione migliorerà grazie a un finanziamento del bando del Gal Campidano da duecentomila euro sulla valorizzazione del territorio.

Il sindaco Stefano Altea, che ha la delega a Lavori pubblici, Urbanistica e Protezione civile, spiega: «Il Comune con questi soldi ha acquistato diversi mezzi: un miniescavatore, un trattore e un pianale per trasportare il miniescavatore, tutti dotati di accessori come trincia, martellone e pale.Nel frattempo sono quasi completati i lavori sull’autolivellatrice. Grazie all'assunzione di operatori qualificati, il Comune ora sarà autonomo in molti lavori di manutenzione rurali ed edili nel centro urbano».

Questo permetterà un’azione più veloce e meno dispendiosa per il Comune: «I due operatori esperti hanno le abilitazioni per utilizzare i mezzi, quindi possiamo programmare interventi sistematici per migliorare le campagne». In molte strade è diventato molto difficile l’accesso senza interventi di sistemazione.

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