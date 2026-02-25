VaiOnline
Promozione.
25 febbraio 2026 alle 01:02

Due match di campionato e due semifinali di Coppa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quadruplo appuntamento oggi con la Promozione. Sono in programma due partite di campionato (il recupero delle gare rinviate di recente nei gironi A e B) e due match di Coppa Italia, in questo caso le semifinali di andata.

In quest’ultima competizione sono previste le sfide tra Arborea e Castiadas e tra Alghero e Bonorva. Match di alto livello e, per quanto riguarda le formazioni che giocano nel raggruppamento nord, anche di altissima classifica, perché i catalani sono leader incontrastati del torneo con 23 vittorie e 2 pareggi e hanno già un piede in Eccellenza mentre i rivali sono in seconda posizione in classifica (seppure distanziati di 15 punti dalla vetta).

Nel girone sud i padroni di casa a loro volta sono settimi a -7 dalla zona playoff mentre la squadra ospite sarrabese è quarta e in lotta per la testa della graduatoria, al momento lontana cinque lunghezze (il Guspini). Ad Alghero si gioca alle 15, ad Arborea si scende in campo alle 16.

Per il campionato l’Uta 2020 alle 17,30 attende il Tonara in uno scontro salvezza valido per il girone A nel quale gli ospiti, penultimi, non possono permettersi passi falsi; così anche l’Atletico Bono che, penultimo a sua volta ma nel gruppo B e distante 8 punti dai playout, ospita il Coghinas invece in piena zona playoff. Si gioca alle 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 