Due match di campionato e due semifinali di Coppa 

Quadruplo appuntamento oggi con la Promozione. Sono in programma due partite di campionato (il recupero delle gare rinviate di recente nei gironi A e B) e due match di Coppa Italia, in questo caso le semifinali di andata.

In quest’ultima competizione sono previste le sfide tra Arborea e Castiadas e tra Alghero e Bonorva. Match di alto livello e, per quanto riguarda le formazioni che giocano nel raggruppamento nord, anche di altissima classifica, perché i catalani sono leader incontrastati del torneo con 23 vittorie e 2 pareggi e hanno già un piede in Eccellenza mentre i rivali sono in seconda posizione in classifica (seppure distanziati di 15 punti dalla vetta).

Nel girone sud i padroni di casa a loro volta sono settimi a -7 dalla zona playoff mentre la squadra ospite sarrabese è quarta e in lotta per la testa della graduatoria, al momento lontana cinque lunghezze (il Guspini). Ad Alghero si gioca alle 15, ad Arborea si scende in campo alle 16.

Per il campionato l’Uta 2020 alle 17,30 attende il Tonara in uno scontro salvezza valido per il girone A nel quale gli ospiti, penultimi, non possono permettersi passi falsi; così anche l’Atletico Bono che, penultimo a sua volta ma nel gruppo B e distante 8 punti dai playout, ospita il Coghinas invece in piena zona playoff. Si gioca alle 17.

