VaiOnline
Reumatologia
27 maggio 2026 alle 00:24

Due malattie molto diverse 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Artrite reumatoide e artrosi sono la stessa cosa?

No. Artrite reumatoide e artrosi sono patologie diverse per cause, andamento clinico e trattamento. L’artrosi non è una malattia infiammatoria immunomediata come l’artrite reumatoide, ma una patologia cronica che origina dalla progressiva usura della cartilagine articolare. È la malattia articolare più frequente, con una prevalenza che aumenta con l’avanzare dell’età. Il sintomo principale è un dolore “meccanico”, che peggiora con il movimento e migliora con il riposo, spesso associato a rigidità e riduzione della mobilità articolare. Colpisce soprattutto colonna vertebrale, ginocchia, anche e mani.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 