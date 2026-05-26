Due malattie molto diverse 

Artrite reumatoide e artrosi sono la stessa cosa?

No. Artrite reumatoide e artrosi sono patologie diverse per cause, andamento clinico e trattamento. L’artrosi non è una malattia infiammatoria immunomediata come l’artrite reumatoide, ma una patologia cronica che origina dalla progressiva usura della cartilagine articolare. È la malattia articolare più frequente, con una prevalenza che aumenta con l’avanzare dell’età. Il sintomo principale è un dolore “meccanico”, che peggiora con il movimento e migliora con il riposo, spesso associato a rigidità e riduzione della mobilità articolare. Colpisce soprattutto colonna vertebrale, ginocchia, anche e mani.