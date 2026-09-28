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29 settembre 2026 alle 00:28

Due giorni  di sport e integrazione 

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Due giorni di integrazione con il progetto “Sport Senza Confini” che si è svolto nel weekend nel campo dell’Esperia.

Un percorso sportivo itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve grazie all’organizzazione della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali (Fispes) con il supporto di Fondazione Conad Ets. Nell’impianto dell’Esperia i partecipanti sono stati coinvolti in esercizi ludico-sportivi sotto le direttive di tecnici federali specializzati che hanno accompagnato le bambine e i bambini in un percorso pensato per rafforzare la loro socializzazione e aiutarli nella scelta di una disciplina sportiva che valorizzi le loro abilità e passioni.

La terza edizione di “Sport Senza Confini” prosegue così nei 13 raduni in programma quest’anno in tutta Italia al fine di coinvolgere e includere nel programma federale il maggior numero possibile di piccoli atleti sul territorio nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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