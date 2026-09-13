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A Sa Duchessa.
14 settembre 2026 alle 00:46

due colpi del Masainas e il cus cade a Sa Duchessa 

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Cus Cagliari 0

Atletico Masainas 2

Cus Cagliari (4-3-1-2): Murru, Guttuso, Molinas, Asunis, Angiargia, Biondi, Murtas (7’ st Demurtas) Flores Kramarenko (7’ st Porcedda), Camba, Nenna (20’ st Salaris), Piroddi (36’ st Balloi). Allenatore Lantieri.

Atletico Masainas (4-3-3) : Bove, Carsetti, Mura, Uccheddu, Montalto (36’ st Ollargiu), Iesu (45’ st Brontu), Basciu (40’ st Zonchello), Serra, Milia, Pribeagu, Cuccu. Allenatore Tinti.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : st 2’ Basciu, 32’ Iesu.

Note : ammoniti Murtas, Demurtas, Salaris e Mura.

Il Cus Cagliari esordisce a Sa Duchessa con una sconfitta per 0-2 con l’Atletico Masainas. Ospiti meglio nel primo tempo: Pribeagu coglie la traversa col destro. Al 47’ il Masainas sigla lo 0-1 con Basciu. Cus vicino al pari al 70’, miracolo di Bove su Piroddi. Al 77’ liscio di Molinas, Iesu ne approfitta e batte Murru per lo 0-2.

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