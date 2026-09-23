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Settimo.
24 settembre 2026 alle 00:49

Due bimbi adottati a distanza  grazie al torneo estivo di calcio 

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Un torneo che diventa un ponte verso l’Africa. Grazie alle donazioni raccolte durante il Torneo di calcio de “Is Bixinaus”, organizzato dall'US Settimo in collaborazione col Comune: la società ha adottato a distanza due bambini del Burundi, orfani di padre e di madre. «Vivono nella provincia di Bubanza - racconta il dirigente Enrico Corona - affidati a una zia e alla nonna materna. Sono famiglie che coltivano piccoli terreni, e riescono a garantire un solo pasto al giorno. Da oggi i due piccoli riceveranno ogni mese una razione di riso, fagioli, sapone e sale, e avranno cure mediche e istruzione». L’adozione è stata realizzata tramite l’associazione Giardinieri di Sicomori, da tempo attiva in Burundi.

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