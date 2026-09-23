Due bimbi adottati a distanza  grazie al torneo estivo di calcio 

Un torneo che diventa un ponte verso l’Africa. Grazie alle donazioni raccolte durante il Torneo di calcio de “Is Bixinaus”, organizzato dall'US Settimo in collaborazione col Comune: la società ha adottato a distanza due bambini del Burundi, orfani di padre e di madre. «Vivono nella provincia di Bubanza - racconta il dirigente Enrico Corona - affidati a una zia e alla nonna materna. Sono famiglie che coltivano piccoli terreni, e riescono a garantire un solo pasto al giorno. Da oggi i due piccoli riceveranno ogni mese una razione di riso, fagioli, sapone e sale, e avranno cure mediche e istruzione». L’adozione è stata realizzata tramite l’associazione Giardinieri di Sicomori, da tempo attiva in Burundi.

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