Due assunzioni in Municipio 

Arriva il sì al bilancio di previsione triennale 2026-2028, nell’ultima riunione dell’anno del Consiglio comunale di Villamar, approvato da un’Aula che ha esaminato anche numerosi punti di carattere sociale. È ora previsto lo stanziamento annuale di quindicimila euro per la gestione del Centro di aggregazione sociale. Nel bilancio sono inoltre comprese le risorse per l’assunzione di personale, per un totale di 860mila euro. Nello specifico, il Comune di Villamar procederà all’assunzione di un assistente sociale a tempo parziale e di un istruttore tecnico a tempo parziale e determinato. Per entrambe le figure professionali, le procedure di selezione saranno avviate presto, secondo le procedure che sono previste dalla normativa.

A bilancio figurano anche 170mila euro destinati alle forniture elettriche e ventimila euro per quelle idriche. Per quanto riguarda invece la compartecipazione al primo lotto di lavori di manutenzione e riqualificazione del Parco comunale, il cui avvio è previsto nel corso dell’anno che sta per iniziare, sono disponibili 215 mila euro di avanzo libero.

Nel corso della riunione, il Consiglio comunale ha inoltre approvato il regolamento per il pagamento dell’integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali sociosanitarie. «Il regolamento definisce modalità e criteri per la determinazione degli interventi sociali di compartecipazione al pagamento delle rette per il ricovero in strutture residenziali di persone cui è riconosciuto il diritto alla prestazione sociale agevolata», spiega il vicesindaco Pierpaolo Porcu. «Avevo suggerito e richiesto in altre sedute di Consiglio comunale la redazione di questo regolamento ed esprimo la mia soddisfazione per la sua realizzazione», commenta Valerio Porcu, consigliere di minoranza. «Si tratta di un documento semplice e chiaro, ma allo stesso tempo completo e dettagliato, che distingue le diverse situazioni economiche e sociosanitarie, garantendo l’integrazione alle rette secondo criteri prestabiliti e tutelando il Comune da istanze pretestuose e illegittime», fa notare.

Non è ancora tutto. «È stato infine approvato anche l’aggiornamento del contributo di costruzione, con l’adeguamento dei coefficienti e dei costi di costruzione sulla base delle rilevazioni Istat nazionali, oltre alla ratifica di una delibera di Giunta comunale che prevedeva una variazione d’urgenza che riguarda spese impreviste e imprevedibili per un valore complessivo di 66.402 euro», conclude il vicesindaco Pierpaolo Porcu.

