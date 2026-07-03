Droghe in auto e a casa: arrestato 

Ha attraversato la città a forte velocità a bordo della sua auto e ha così ha attirato l’attenzione dei Carabinieri. Un uomo di 35 anni di Arzachena è stato arrestato dal personale del Nucleo Radiomobile di Olbia con l’accusa di detenzione di droga. I militari hanno fermato il presunto spacciatore e hanno perquisito la sua autovettura e poi un edificio ad Arzachena. Sono stati trovati e sequestrati, a Olbia e Arzachena, cocaina, hashish, marijuana e pericolose droghe sintetiche, materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e una pistola a salve priva del tappo rosso. Sono in corso le indagini a Olbia per individuare altre persone che avrebbero consegnato le sostanze alla persona arrestata, l’attività è in corso con ulteriori accertamenti condotti dai Carabinieri nella città gallurese.

RIPRODUZIONE RISERVATA