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06 maggio 2026 alle 00:27

Droga in auto: due denunciati Evaso nei guai 

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Due cagliaritani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri de Presidio di Flumini. Sotto accusa sono finiti un 48enne e un 42enne. L’auto sulla quale viaggiavano è stata fermata e perquisita col sequestro di circa 9 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato e sequestrato 1.550 euro. Ieri la nuova sede dell’Arma è stata visitata dal generale Grasso ha evidenziando come la tempestività di questo risultato sia la migliore conferma della bontà della scelta istituzionale di anticipare l’apertura della Stazione sul litorale particolarmente frequentato.

I carabinieri di Quartu hanno invece ammanettato un 25enne evaso dalla Comunità terapeutica che lo ospitava per scontare una condanna per maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato subito rintracciato e riaccompagnato nella Comunità in stato di arresto.

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