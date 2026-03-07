VaiOnline
Selargius.
08 marzo 2026 alle 00:25

Droga e armi, un 27enne finisce in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto abusivo di armi ed evasione. Questa la serie di reati, secondo l’accusa, commessi in passato da Alessandro Cappai, 27enne di Selargius, arrestato dai carabinieri. I militari hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura, dopo che il giovane è stato condannato in via definitiva. Dovrà scontare una pena residua pari a due anni e quattro mesi di reclusione. I carabinieri della stazione di Selargius, nei giorni scorsi, sono riusciti a rintracciare e arrestare il 27enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Una volta individuato e fermato, Cappai è stato accompagnato dai militari prima in caserma e in seguito è stato trasferito nel carcere di Uta, dove sconterà la pena prevista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas