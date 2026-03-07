Droga e armi, un 27enne finisce in carcere 

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto abusivo di armi ed evasione. Questa la serie di reati, secondo l’accusa, commessi in passato da Alessandro Cappai, 27enne di Selargius, arrestato dai carabinieri. I militari hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura, dopo che il giovane è stato condannato in via definitiva. Dovrà scontare una pena residua pari a due anni e quattro mesi di reclusione. I carabinieri della stazione di Selargius, nei giorni scorsi, sono riusciti a rintracciare e arrestare il 27enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Una volta individuato e fermato, Cappai è stato accompagnato dai militari prima in caserma e in seguito è stato trasferito nel carcere di Uta, dove sconterà la pena prevista.

