Doppietta storica per l’Ariete: successo nell’under 18 e 19 

La pallavolo oristanese mette a segno una doppietta e lo fa con i colori dell’Ariete, che in un solo giorno conquista due titoli territoriali d’eccellenza: l’Under 18 femminile Centro Sardegna e l’Under 19 maschile Sassari. Un risultato che va oltre il valore sportivo e racconta la solidità di un progetto costruito nel tempo. Le due affermazioni arrivano al termine di un percorso fatto di crescita tecnica e confronto, anche fuori dall’Isola. La recente partecipazione al torneo di Rimini ha rappresentato un passaggio chiave: un contesto nazionale che ha contribuito ad alzare il livello e a rafforzare carattere e consapevolezza nei giovani atleti.

«Da presidente, provo un’immensa soddisfazione nel vedere i nostri colori trionfare su due campi così importanti nella stessa giornata - dichiara Davide Sascaro -Questi trofei non sono traguardi isolati ma il frutto di un lavoro corale. Desidero ringraziare i nostri allenatori per la guida tecnica sapiente, i dirigenti che con dedizione gestiscono la macchina organizzativa, e le famiglie dei ragazzi, il cui supporto e sacrificio fondamentali per la nostra realtà».

L’Ariete si conferma una realtà che va oltre la competizione, capace di offrire ai giovani un ambiente educativo e inclusivo, dalle prime esperienze nel Volley S3 fino alle categorie senior. «Queste vittorie appartengono a tutta la città - conclude Sascaro -Il nostro obiettivo è continuare a tenere alto il nome della comunità, offrendo ai ragazzi palcoscenici sempre più prestigiosi e formativi». ( m. g. )

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