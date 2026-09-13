Dopo l’esordio a Seui oggi trekking a Talana 

Un programma dedicato alla scoperta consapevole del territorio. Si è aperta sabato a Seui la sesta edizione della tappa di “Itacà Migranti e viaggiatori - Festival del turismo responsabile”. Dapprima il convegno “Leggende e magia in Sardegna. Le streghe in Ogliastra” per poi parlare di cultura popolare e memoria orale come strumenti di valorizzazione dei territori e di sviluppo di un turismo sostenibile. Il sindaco di Seui Fabio Moi ha sottolineato la necessità di puntare non sulla quantità dei flussi, ma su un turismo capace di rispettare la dimensione dei piccoli centri e di contribuire alla costruzione di servizi. Ieri appuntamento a Tortolì con un laboratorio di ceramica di Danilo Carta e uno dedicato alla preparazione della pasta fresca alle tenute Il Maggese. Oggi il festival si sposta Talana con un trekking tra biodiversità e paesaggio agropastorale, pranzo a base di ricette della tradizione e prosciutto locale e la raccolta delle patate insieme agli anziani del paese. Per Jean-Luc Madinier, coordinatore della tappa ogliastrina, la manifestazione rappresenta uno strumento per promuovere un turismo sostenibile anche nelle aree interne. Il 16 settembre, a Lanusei, il laboratorio di cucina sarda, esperienza di social eating.

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