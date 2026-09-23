Dopo 20 anni riecco l’“Isola” 

Rinasce “Isola”, l’istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano soppresso dopo cinquant’anni di attività. Ieri è arrivato il parere favorevole della commissione Attività produttive agli emendamenti di sintesi sul disegno di legge per la ricostituzione. I correttivi riguardano l’articolo 13 che disciplina il programma annuale e le attività dell’istituto: in particolare sono stati aggiunti altri 4 commi che specificano le modalità di costituzione e del Comitato Consultivo e la gratuità delle attività svolte dai suoi componenti. Per il via libera definitivo al ddl occorrerà attendere il parere finanziario della commissione Bilancio che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.

«Sono passati vent’anni dalla chiusura di Isola, il nuovo istituto sarà molto più snello, ad ogni modo – ha spiegato il presidente del parlamentino Antonio Solinas (Pd) – l’importante è che, come ci hanno chiesto le associazioni di categoria, ci sia un ente che si occupi della salvaguardia e della valorizzazione del prodotto tipico della Sardegna». Si tratta, ha aggiunto, «di un’esigenza nata nel mondo dell’artigianato, soprattutto dalle due manifestazioni principali che si svolgono a Mogoro e Samugheo, e la risposta che stiamo dando è quella che tutti si aspettano». La sede legale sarà prevista nello statuto che la commissione discuterà dopo l’approvazione del disegno di legge. Presumibilmente, ha anticipato Solinas, «sarà Oristano, più che altro per l’attività che si registra nella provincia». I costi per l’istituzione dell’ente saranno minimi, considerato che sarà utilizzato il personale dell’amministrazione. Il ddl è del centrosinistra (prima firma dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu), ma anche il centrodestra ha espresso parere favorevole perché, ha chiarito il vicepresidente della quinta Emanuele Cera (FdI), «c’è la necessità di promuovere i nostri manufatti dell’artigianato artistico».

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