SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Artigianato.
24 settembre 2026 alle 00:50

Dopo 20 anni riecco l’“Isola” 

Solinas (Pd): sarà un ente snello con sede legale a Oristano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rinasce “Isola”, l’istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano soppresso dopo cinquant’anni di attività. Ieri è arrivato il parere favorevole della commissione Attività produttive agli emendamenti di sintesi sul disegno di legge per la ricostituzione. I correttivi riguardano l’articolo 13 che disciplina il programma annuale e le attività dell’istituto: in particolare sono stati aggiunti altri 4 commi che specificano le modalità di costituzione e del Comitato Consultivo e la gratuità delle attività svolte dai suoi componenti. Per il via libera definitivo al ddl occorrerà attendere il parere finanziario della commissione Bilancio che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.

«Sono passati vent’anni dalla chiusura di Isola, il nuovo istituto sarà molto più snello, ad ogni modo – ha spiegato il presidente del parlamentino Antonio Solinas (Pd) – l’importante è che, come ci hanno chiesto le associazioni di categoria, ci sia un ente che si occupi della salvaguardia e della valorizzazione del prodotto tipico della Sardegna». Si tratta, ha aggiunto, «di un’esigenza nata nel mondo dell’artigianato, soprattutto dalle due manifestazioni principali che si svolgono a Mogoro e Samugheo, e la risposta che stiamo dando è quella che tutti si aspettano». La sede legale sarà prevista nello statuto che la commissione discuterà dopo l’approvazione del disegno di legge. Presumibilmente, ha anticipato Solinas, «sarà Oristano, più che altro per l’attività che si registra nella provincia». I costi per l’istituzione dell’ente saranno minimi, considerato che sarà utilizzato il personale dell’amministrazione. Il ddl è del centrosinistra (prima firma dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu), ma anche il centrodestra ha espresso parere favorevole perché, ha chiarito il vicepresidente della quinta Emanuele Cera (FdI), «c’è la necessità di promuovere i nostri manufatti dell’artigianato artistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi
Scuola

«Alunni stranieri, subito il decreto»

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 